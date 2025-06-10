«Желтый» уровень объявили в Московском регионе из-за опасности пожаров

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за возможного возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует до 2 часов 13 июня. Наблюдается высокая пожароопасность четвертого класса.

«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Кроме того, «оранжевый» уровень опасности погоды действует на территории Белгородской, Воронежской и Ярославской областей из-за пожароопасности пятого класса.