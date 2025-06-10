«Желтый» уровень объявили в Московском регионе из-за опасности пожаров
Фото - © Последствия пожара в Чеховском районе/Медиасток.рф
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за возможного возникновения пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение действует до 2 часов 13 июня. Наблюдается высокая пожароопасность четвертого класса.
«Желтый» — это второй уровень опасности, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.
Кроме того, «оранжевый» уровень опасности погоды действует на территории Белгородской, Воронежской и Ярославской областей из-за пожароопасности пятого класса.