Железнодорожный вокзал Дмитрова благоустроят в 2026 году

Частичное подтопление территории Дмитровского железнодорожного вокзала в период сильных осадков, знакомое всем местным пассажирам, скоро останется в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова на днях прошла рабочая встреча заместителя главы округа Юрия Головкова и заместителя главного инженера Московской железной дороги Дмитрия Кочергина. Вместе с профильными специалистами они обсудили комплексное решение вопроса водоотведения.

На сегодня проведена диагностика существующей дренажной системы, также специалисты уложили дополнительные лотки для отвода ливневой воды, поступающей на привокзальную территорию. Главные изменения ждут вокзал и прилегающую территорию в 2026 году.

В планах — провести ремонт здания вокзала с акцентом на сохранение его исторического облика. Площадь перед вокзалом будет благоустроена: предусмотрено расширение водостоков и дюкеров, что позволит предотвратить накопление дождевой и талой воды, обеспечивая комфорт для пассажиров. Обновление инфраструктуры запланировано так, чтобы минимально повлиять на пассажиропоток.

Юрий Головков отметил, что администрация округа и руководство МЖД полностью солидарны в решении проблемы.

«Самое главное — есть понимание ситуации. Первые меры уже принимаются, а в следующем году нас ждет масштабное обновление не только вокзала, но и площади перед ним. Это — „лицо города“, и оно должно встречать гостей и жителей округа чистотой и комфортом».

Текущий год посвящен подготовительным работам, а уже в 2026 году Дмитров получит обновленный вокзальный комплекс, соответствующий современным стандартам комфорта и удобства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.