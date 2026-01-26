«Ждите реальной угрозы»: жителям дома в Адлере вблизи оползня дали совет

Представитель городской администрации Сочи сообщил, что жителям многоквартирного дома, расположенного вблизи оползня, рекомендовано ждать момента, когда угроза станет реальной. В случае ее наступления будет организовано переселение граждан, передает 360.ru .

Он уточнил, что обстановка на улице Петрозаводской в Адлере остается прежней, непосредственной угрозы для населения нет.

«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — уточнил представитель городской администрации.

По его словам, сейчас это не единственный сель в Сочи, но именно он привлек наибольшее внимание СМИ.

Пресс-служба администрации Сочи сообщила о введении режима повышенной готовности в районе оползня. Управляющая компания дома вывезла около 60 кубометров мусора. Собственнику земельного участка выдано предписание принять меры по стабилизации склона.

В понедельник, 26 января, глава города Андрей Прошунин провел экстренное совещание в связи с риском схода селя в Адлерском и Хостинском районах.

«Поручил еще раз совершить на Петрозаводской поквартирный обход и разъяснить жителям механизм действий на случай усугубления ситуации. Одним из них может быть размещение в пунктах временного размещения», — отметил мэр.

Он также сообщил, что холм, где начался сход селя, находится в собственности Росимущества. Власти направили ведомству требование устранить опасность для дома.

Из-за оползня дренажная система оказалась забита грязью, и он вплотную приблизился к жилому дому. Появилось видео, снятое местным жителем, который утверждает, что после обрушения грунта деревья на склоне могут пробить стены первого этажа. На кадрах видно, как потоки воды размывают холм и деревья, стоящие на краю.

«Вода идет как Ниагарский водопад. По-моему, последний спокойный день. Дальше все пойдет в дом», — говорит автор видео.

Местные жители следят за ситуацией более двух недель, утверждая, что городская администрация и управляющая компания не предпринимают никаких действий. Причиной оползня они считают строительство здания на вершине холма.

