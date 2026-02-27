Ждем температурной аномалии: москвичам рассказали о погоде на выходных

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве начнется оттепель и температура поднимется выше нормы, сообщает «Вечерняя Москва» .

В субботу, 28 февраля, ожидается облачная погода с осадками. В ночные часы возможен гололед.

«В дневные часы пройдут небольшие осадки в смешанной фазе — мокрый снег с моросью. Ночью столбик термометра будет на отметке минус 1 градус, а дневная температура будет плюс 1 градус. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба», — отметила Позднякова.

По прогнозу синоптика, 1 марта среднесуточная температура окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы.

«Март начнется с положительной аномалии температуры. В воскресенье погода будет комфортной, существенных осадков не ожидается. Температура в течение суток составит от 0 до плюс 2 градусов, что приведет к активному таянию снега. Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба», — пояснила специалист.

В понедельник прогнозируются облачность с прояснениями и небольшие смешанные осадки. Ночью — от 0 до минус 5 градусов, днем — около нуля. Во вторник температура сохранится в пределах от 0 до минус 5 градусов, днем она начнет понижаться. Метеорологическая весна, по оценке Поздняковой, наступит во второй половине марта.

