Ждан: взаимодействие с населением по защите окружающей среды будет продолжено

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан отметил, что на ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев затронул важные вопросы развития подмосковного региона. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

режде всего, это поддержка участников СВО и их семей, а также вопросы здравоохранения, благоустройство территорий, строительство детских садов и образовательных учреждений, развитие экономики и реализация важных национальных проектов.

«Для меня, как члена Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, крайне важна тема защиты окружающей среды. На сегодняшний день в регионе рекультивировано 27 полигонов ТКО. Если говорить о площади восстановленных земель — то это свыше 450 га. Таким образом, экологические условия улучшились для 3 млн жителей. Сегодня Андрей Юрьевич обозначил и вопросы устранения брошенных свалок с фильтратом и реализацию проектов по очистке прудов, рек и озер. И в городах Подмосковья, и в сельской местности такой запрос есть. На эти задачи будут также выделены средства», — сказал Ждан.

Он подчеркнул, как важно продолжить работу по эффективному взаимодействию с населением.

«Только в тандеме „житель-власть“ нам удастся и дальше реализовывать стратегические задачи, обозначенные Президентом страны Владимиров Путиным, и укреплять позиции», — прокомментировал Михаил Ждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.