Жасмин поможет трем семьям после наводнения в Дагестане

Жасмин передаст технику, мебель и купит автомобиль пострадавшим в Дагестане

Певица Жасмин окажет адресную помощь трем семьям из Дагестана, которые потеряли жилье и имущество из-за наводнения, сообщает RT .

В поселке Мамедкала стихия полностью уничтожила дом Гаджирамзана и Маркизат Тарвердиевых. Здание не подлежит восстановлению, уцелела только одна картина. Гараж смыло, автомобиль восстановить нельзя, хотя он был необходим семье из‑за проблем со здоровьем у Маркизат. Сейчас супруги живут у родственников. RT передал им стиральную машину и холодильник, Жасмин покупает для пенсионеров новый автомобиль.

Семья Ибрагимовых с шестью детьми также лишилась жилья. Доход составляет 60 тыс. рублей, часть детей отправили к бабушке за 400 км.

«Мы с маленьким ребенком живем у тети, супруг с сыном живут у друга», — поделилась Земфира Ибрагимова.

При поддержке Жасмин семья получит комплект мебели стоимостью 400 тыс. рублей для временного жилья.

У семьи Раджабовых дом разрушен наполовину. Сын Абидат Раджабовой — участник СВО, он восстанавливается после ранения. Жасмин профинансирует покупку мебели и предметов первой необходимости.

Артистка оказывает помощь совместно с RT, который работает в регионе и координирует поддержку пострадавших.

