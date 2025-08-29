Жаркое лето вернется в Московский регион на выходных

Вильфанд: на выходных воздух в Московском регионе прогреется почти до +30

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие выходные температура воздуха в столичном регионе может прогреться почти до + 30 градусов.

Вильфанд отметил, что первые дни этой недели температура держалась на 3–4 градуса ниже нормы. Погода была сентябрьской. В пятницу погода стала августовской, а на выходных жителей региона ждет жаркое лето.

«С завтрашнего дня к нам придет теплый воздух, который зародился в Турции и Ближнем Востоке. Поэтому в ночные часы в Москве будет 15–16 градусов, по области — до 11, а дневные температуры завтра — 26–28 градусов», — сообщил Вильфанд в ходе пресс-конференции о прогнозах на сентябрь 2025 года.

Он добавил, что в столичном регионе 31 августа будет по-настоящему июльская погода. Температура воздуха в этот день может достигнуть 27–29 градусов. По словам Вильфанда, температурные значения превысят самые высокие показатели июля этого года.