Жаркая погода с грозой ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в понедельник местами прогремит гроза, прогнозируется град, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-11 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 741 мм рт. ст. Предстоящей ночью температура будет плюс 14 — плюс 16 градусов, может прогреметь гроза. Днем 4 июля столбики термометров поднимутся до плюс 24 — плюс 26 градусов, пройдет кратковременный дождь, ожидается порывистый ветер.