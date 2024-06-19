Жаркая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет жаркая погода, температура поднимется до плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.
Скорость ветра западной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура будет плюс 17 — плюс 19 градусов, днем 20 июня — от плюс 23 до плюс 25. Ожидается гроза, пройдет кратковременный дождь. В непогоду порывы ветра могут достигать 20 м/с.