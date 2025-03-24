Жалобу на ООО «Центр Обеспечения Торгов» при торгах признали необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — ООО «ЦОТ» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника. Жалоба на действия ООО «Центр Обеспечения Торгов» при организации и проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы организатор торгов не вернул задаток заявителя в установленный законодательством срок.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка возврата задатка и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.