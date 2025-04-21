Жалобу на действия властей Балашихи при проведении торгов признали необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации Балашихи при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории горокруга. Жалоба признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала в допуске индивидуальному предпринимателю к участию в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя и признала жалобу необоснованной.

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