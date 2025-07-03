В Краснознаменске строят новый образовательный центр

сегодня в 17:35

Новый образовательный центр строится в Краснознаменске в рамках Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Пирогов совместно с руководителем фракции в округе Ольгой Орловой посетил строительство образовательного центра на 770 мест.

«На данном этапе идут основные работы по армированию, монтажу опалубки вертикальных конструкций спортзала, обратной засыпке пазух котлована входной группы школы, устройству воздухозаборной шахты школы, армированию вертикальных конструкций, армированию и монтажу опалубки перекрытия, устройству колодцев, установке стремянок в колодцы, разработке траншеи, нанесению гидроизоляции, обратной засыпке трубопровода, гидроизоляции тепловой камеры», — поделился Владимир Пирогов.

Ольга Орлова, в свою очередь, отметила, что новый образовательный центр будет оснащен самым современным оборудованием, и таким образом позволит реализовать передовые образовательные программы и методики.

По словам представителей подрядной организации, на объекте ежедневно задействовано достаточное количество рабочих и техники, что позволяет выполнять работы в соответствии с установленным графиком. Планируется, что образовательный центр будет введен в эксплуатацию к началу нового учебного года 2026.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.