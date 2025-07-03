Движение на линии метро Москвы вводится в график после проверки состава Транспорт сегодня в 17:38 Фото - © Медиасток.рф

Движение на Калужско-Рижской линии метро Москвы вводится в график после проверки состава. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На южном участке Калужско-Рижской линии сотрудники московского метро проверяли состав. Из-за этого временно увеличились интервалы. Движение уже вводят в график. Ранее в Москве на Большой кольцевой линии метро временно приостанавливалось движение поездок от станции «Мневники» до «Аминьевская». Тогда на путях оказался человек.