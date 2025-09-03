Жалобу на действия управления ЖКХ Химок при торгах признали необоснованной
Фото - © ФАС России/Медиасток.рф
Жалоба на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Московской области при проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС РФ.
Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия управления жилищно-коммунального хозяйства администрации окуга Химки при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
Согласно доводам жалобы, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Химки неправомерно отказало заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и не представило разъяснений оснований недопуска заявителя.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.