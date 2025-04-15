Жалобу на действия администрации Балашихи при торгах признали необоснованной

Жалобу на действия администрации городского округа Балашиха при организации и проведении торгов признали необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО «Клаксон +» на действия администрации Балашиха при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Балашиха.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала в допуске ООО «Клаксон +» к участию в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Клаксон +» и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.