Жалобу на действия администрации Балашихи при торгах признали необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия администрации Балашихи при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Жалоба на действия администрации городского округа Балашиха при организации и проведении торгов признана необоснованной.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала в допуске индивидуальному предпринимателю к участию в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки индивидуального предпринимателя и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.