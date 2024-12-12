Жалоба на организатора торгов в Раменском признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Альфа-Мобил» на действия администрации Раменского г. о. при организации и проведении открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, сообщает пресс-служба управления.

Согласно доводу жалобы шкала оценки заявки, которую использует администрация, не соответствует требованиям Закона о пассажирских перевозках.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.