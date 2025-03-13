Подмосковное УФАС признало жалобу на организатора торгов необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — арбитражного управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы организатор торгов не ознакомил заявителя с реализуемым на торгах имуществом.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.