Землевладельцев Щелкова предостерегли от нарушений Водного кодекса РФ

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выехали в городской округ Щелково для проверки информации о возможном нарушении природоохранного законодательства. Ранее в министерство обратилась местная жительница, которая сообщила о засыпке грунтом береговой полосы реки Камшиловка. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ходе надзорного мероприятия информация подтвердилась.

«На трех земельных участках вблизи деревни Назимиха проведены земляные работы, изъятые грунты размещены в водоохранной зоне Камшиловки», — пояснил министр.

Инспекторы эконадзора установили правообладателей земельных участков, ими оказались два физических лица. Им объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее сообщалось, что Минэкологии направило в ГУ МВД России по Московской области и в областную прокуратуру результаты расчета суммы ущерба, нанесенного незаконной свалкой в деревне Назимиха: на 9 участках размещены строительные отходы, ущерб оценен почти в 3 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.