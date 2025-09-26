Зеленый фургон РЭО собрал более 500 гостей на молодежном аграрном форуме в Тульской области

Российский экологический оператор подвел итоги работы Зеленого фургона на окружном молодежном сельскохозяйственном форуме «АгроПродвижение», который проходил в Тульской области с 19 по 25 сентября, передает пресс-служба РЭО.

Известно, что из 800 участников форума мобильную мастерскую переработки посетили 530 человек.

«Мы стараемся вовлечь молодежь в экологическую повестку максимально наглядно и увлекательно. Зеленый фургон РЭО уже давно стал символом экологического просвещения и всегда привлекает внимание — где бы он ни появился. В Тульской области он вновь доказал, что интерес к теме экологии у молодых специалистов огромный», — отметили в пресс-службе РЭО.

В Зеленом фургоне гости форума могли не только познакомиться с современными практиками раздельного сбора отходов, но и попробовать свои силы в необычных активностях: покрутить педали на велошредере, чтобы переработать пластик, сыграть в шашки из вторсырья и получить памятные сувениры.