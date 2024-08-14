«Зеленые» технологии: в Екатеринбурге реку очистят растениями

На фестивале «Атмофест» в Екатеринбурге в 2024 году представят уникальные «зеленые» технологии: разработчики намерены очищать реку Исеть при помощи растения. Подробнее об этом рассказала директор и соорганизатор мероприятия Юлия Сорокина, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Специально подобраны те растения, которые корнями могут держать откос. То есть они создают такое полотно, которое, как сетка армирующая, держит склон. Но для того чтобы сначала они приживались, мы делаем деревянную конструкцию, высаживаем в нее растения», — поделилась Сорокина.

На набережной Исети за Макаровским мостом также появится биоплато — устройство, позволяющее очищать воду при помощи растений. В пруд вода будет поступать уже чистой. По этому вопросу российские активисты консультируются со специалистами из Китая.

Ранее Сорокина заявляла, что для поддержания экосистемы Екатеринбурга необходимо высадить еще как минимум 1,5 млн деревьев.