Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о мобилизации в ряды ВСУ лиц, отбывающих наказание в колониях страны, сообщает Газета.ru со ссылкой на сайт Верховной рады.

Под ружье поставят всех заключенных, которые добровольно пройдут медкомиссию.

Документ гласит, что в войска могут вступить все осужденные, кроме отбывающих наказание по тяжким статьям. В армию не будут призывать, в том числе, государственных изменников и педофилов.

Для вступления в Вооруженные силы Украины заключенным нужно будет согласиться пройти обязательный медицинский осмотр. Кроме того, командиры ВСУ также начнут самостоятельно решать, брать ли представителей «спецконтингента» в свои подразделения.