Зеленоградский суд вынес решение по делу о нацистской символике

Фигуранткой стала 20-летняя Зинаида Б., которая оказалась оштрафована за видеозапись, где ее знакомые поднимают руку в нацистском приветствии.

Из материалов суда следует, что летом девушка записала происходящее на видео и отправила его в личной переписке другим знакомым девушкам. Однако именно они, а не сама Зинаида, опубликовали компрометирующий материал в своем Telegram-канале. Поводом для возбуждения дела стал донос в полицию от неизвестного лица.

На судебное заседание обвиняемая не явилась, так как, по ее словам, не получала повестку. Суд, рассмотрев материалы, признал девушку виновной по статье о публичной демонстрации нацистской символики и назначил ей административный штраф.