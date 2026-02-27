Зэка задержали еще раз прямо на выходе из колонии в Екатеринбурге

Правоохранители провели задержание заключенного сразу на выходе из исправительной колонии №10 строгого режима в Екатеринбурге в Свердловской области. Против него было возбуждено новое уголовное дело, рассказали Ura в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Постановление было вынесено местным подразделением УФСБ за четверо суток до освобождения мужчины. Заключенного подозревают в склонении и вербовке другого человека к занятию террористической деятельностью. В день освобождения мужчины, силовики следили за ситуацией рядом с ИК-10.

Мужчину задержали без использования оружия. Никто не пострадал. Затем задержанного отвезли в УФСБ.

На опубликованной записи мужчина уходит из ИК-10. К нему подбегают силовики, кладут на землю и задерживают.

