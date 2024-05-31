«Здравствуй, прадед!»: в Подмосковье нашли могилу погибшего разведчика

Под Наро-Фоминском родные с помощью подмосковных властей обнаружили могилу погибшего во время Великой Отечественной войны прадеда, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На братской могиле в деревне Симбухово был захоронен разведчик Фёдор Васильев. Он был патриотом и настоящим героем.

«В ходе одного из рейдов Васильев 6 километров нёс на себе раненого солдата. Такие люди были примером для остальных», — рассказал историк Владимир Мельников.

Васильев был награждён орденом Ленина — приказ о награждении подписан Георгием Жуковым.

Родственница героя Наталья Митрофаненко узнала о захоронении из интернета и приехала в Наро-Фоминск. Местный Совет организовал для Натальи экскурсию.

«Мы не только отремонтировали памятник, но и поработали с Книгой Памяти, восстановив справедливость: до этого года на мемориальной плит были указан лишь 20 фамилий, а теперь их сорок три», — сообщил начальник теруправления Верея Антон Миняев.