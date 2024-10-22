Здание школы планируют капитально отремонтировать в городе Голицыно Одинцова

Здание дошкольного отделения планируют отремонтировать в городе Голицыно Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: „МБОУ Голицынская СОШ № 1“ (дошкольное отделение) в Одинцовском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: „МБОУ Голицынская СОШ № 1 (дошкольное отделение), Московская область, Одинцовский округ, г. Голицыно, Заводской просп., д. 33“.

Планируется отремонтировать 1 660,3 кв. м здания школы.

Работы по данному этапу планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.