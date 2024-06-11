Здание администрации Химок «пропало» за зеркальным забором

В городском округе Химки здание администрации «пропало». Оно стало невидимым для прохожих из-за установленного вокруг зеркального забора, сообщает SHOT .

У местных жителей такой забор вызвал несколько вопросов. Люди волнуются, что катающиеся на велосипедах могут в него влететь, так как ограждение совсем не видно. Например, птицы уже врезаются в забор.

Также горожане не могут найти на сайте госзакупок информацию по данному объекту. Они хотят знать, как дорого обошелся забор химкинскому бюджету.

На видео можно понять, что зеркальный забор полностью скрывает здание администрации. Также ограждение не видно среди деревьев, пока не подойдешь к нему вплотную.