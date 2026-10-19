31 кг радиоактивных белых грибов нашли в багаже пассажира в Домодедове

У 32-летнего мужчины в аэропорту Домодедово в багаже нашли 31 кг радиоактивных белых грибов в заводской упаковке, сообщает Baza .

Пассажир планировал улететь в Узбекистан. Он сдал в багаж коробку с сушеными грибами. Но во время проверки сработала система обнаружения радиоактивных материалов.

Таможенники вскрыли коробку и обнаружили внутри заводскую упаковку, где находились белые грибы российского производства.

При проверке специалисты выяснили, что грибы содержат радиоактивный цезий-137.

В итоге Роспотребнадзор признал всю партию радиоактивными отходами. Грибы теперь придется захоронить. Производителю выдали предписание. Также действие декларации соответствия на сушеные белые грибы прекратили. Выпуск и продажу продукции по данному документу остановили.

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