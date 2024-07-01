Заводы водочного магната Шефлера арестовали в России

Суд постановил арестовать заводы алкогольного магната Юрия Шефлера. В будущем это может привести к национализации активов предпринимателя, сообщает РБК .

Решением Тамбовского районного суда будет арестован входящий в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в РФ завод «Амбер Талвис», а также комплекс зданий Калининградского водочного завода «СПИ-РВВК», который законсервирован уже более 10 лет. Взыскателем выступает Генпрокуратура.

Отмечается, что ранее подобные дела заканчивались национализацией активов.

Юрий Шефлер — владелец корпорации S.P.I. Group, которая выпускает за рубежом алкоголь под марками «Stoli» и «Moskovskaya». Он сбежал из России в Латвию в 2002 году в связи с возбуждением уголовного дела по статье о незаконном использовании товарного знака.