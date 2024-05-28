Заводу в Наро-Фоминском округе объявлено предостережение за нарушение

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья обнаружили в Наро-Фоминском городском округе предприятие по производству бетона, работавшее без разрешительной документации. Производственная площадка выявлена в поселке Алабино, сообщает пресс-служба ведомства.

«При осмотре наши сотрудники нашли растворно-бетонный узел, который эксплуатирует ООО «Универсал строй», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В реестре объектов негативного воздействия данное производство отсутствует, соответственно, не ведется производственный экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие. По результатам контрольного мероприятия компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований».

Министр напомнил, что за последнее время было выявлено несколько «предприятий-призраков», производящих бетон и асфальт без постановки на учет. Ранее подобные площадки инспекторы эконадзора обнаруживали вблизи села Акулово Одинцовского округа, деревни Кузьмино-Фильчаково городского округа Чехов и в деревне Новопетровское городского округа Истра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.