Завод по переработке мебели построят в Клину

В подмосковном городе Клин планируется строительство завода по переработке текстильных и мебельных отходов с последующим производством нетканых материалов. Стоимость проекта составляет 2,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инвестором проекта является компания «Чистые промышленные технологии», которая получила земельный участок площадью 34,9 га на льготных условиях. Запуск производства запланирован на второй квартал 2027 года.

После выхода на полную мощность завод сможет перерабатывать до 16 тысяч тонн текстильного сырья в год и производить около 18 тысяч тонн готовой продукции. Переработанные материалы могут быть использованы в строительстве, автомобильной промышленности и мебельном производстве.

По данным Российского экологического оператора, текстильные отходы являются одними из наиболее сложных для переработки. В России перерабатывается лишь 3% таких отходов.

Генеральный директор ООО «Чистые промышленные технологии» Андрей Тузинович отметил, что проект по переработке текстильных волокон и их последующему использованию в нетканых материалах является уникальным для России. До сих пор никто из производителей не объединял все этапы переработки отходов в единую цепочку.

Ежегодно в России выбрасывается 2,3 миллиона тонн одежды, на одного россиянина приходится 16 килограммов текстильных отходов в год, что составляет примерно 5% от всех твердых коммунальных отходов. При этом около 40% отходов могут быть использованы повторно, еще 25% — направлены на разволокнение и производство нетканых материалов и пряжи. Около 25% могут быть подвергнуты химической утилизации, в результате чего можно получить 400 тысяч тонн вторсырья для легкой промышленности. Сжигать или захоранивать следует около 10% текстиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.