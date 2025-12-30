Зависит от контекста: что означает привычка держать руки в карманах

Эксперт по языку жестов и лжи, профайлер Илья Анищенко заявил, что, если человек складывает обе руки в карманы, а большие пальцы выставляет поверх одежды — это может говорить о попытке продемонстрировать силу и уверенность, сообщает RT .

«Тут важно, что этому предшествовало. А иногда руки просто некуда деть. Опущенные руки не показывают уверенности. Сцепить их как-то тоже будет не очень. Поэтому людям проще всего сложить их в карманы», — сказал специалист.

По его словам, если же в этот момент человек немного сгибает локти, ему удается захватить пространство и в итоге он выглядит шире и внушительнее: это также говорит о демонстрации силы. Еще один вариант — стремление адаптироваться к стрессу и успокоиться.

Ранее психолог рассказал о влиянии на психику долгой удаленной работы: такой режим приводит к потере веры в себя и проблемам с социализацией.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.