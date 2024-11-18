Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Краса ЖКХ», который был приурочен к 375-летию и стал настоящим подарком для всех работающих в сфере ЖКХ женщин.

Прием заявок проходил с 18 сентября по 18 ноября.

«Конкурс, организованный Советом по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ при поддержке Минстроя России и партии „Единая Россия“, посвящен роли женщины в деятельности организаций ЖКХ и городского хозяйства. „Краса ЖКХ“ оценивает не только профессиональное мастерство, но и публичные качества кандидаток, способствующие популяризации осуществляемой ими деятельности», — сказал координатор федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя», председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Козлов.

Он также добавил, что финал конкурса пройдет в начале декабря в Москве.

«Сегодня крайне важно показать женский облик многих профессий, в том числе в отрасли городского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. Для этого проводится конкурс „Краса ЖКХ“ в рамках „Межрегиональной многоотраслевой Премии профессионалов предприятий городского хозяйства 2024“. К нам поступило порядка 370 заявок на участие. Для первого года проведения — это отличный результат. Уже завтра экспертный совет приступит к отбору победителей», — отметила региональный координатор федерального партпроекта «Школа грамотного потребителя», председатель общественного совета партпроекта «Жители МКД» Московской области Наталья Абросимова.

Кроме того, конкурс имеет богатую географию, а Подмосковье по-прежнему в числе лидеров по количеству поданных заявок.

«Представительницы сферы ЖКХ подают заявки из разных регионов и городов со всей страны. В их числе женщины из Астраханской, Брянской, Вологодской, Волгоградской, Кемеровской, Липецкой, Новгородской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской и Тамбовской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, а также Донецкой и Луганской Народных республик, республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономного округа», — рассказала Абросимова.

Соискателями конкурса могут быть специалисты согласно реестру профессиональных квалификаций — их 110.

«Наши сильные русские женщины не мыслят стереотипами, не боятся заниматься и совершенствоваться в поистине мужских профессиях. На мой взгляд, многим из них удается даже превзойти сильный пол. Вы только вдумайтесь в квалификации, с которыми участницы приходят к нам на конкурс — мастер по технической эксплуатации гражданских зданий, огнеупорщик-футеровщик, техник-лаборант по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электрогазосварщик 5 разряда канализационных насосных станций участка транспортировки и очистки стоков, и многие-многие другие. Мы, как организаторы, очень горды тем, что можем рассказать о каждой из них, а также продемонстрировать их непростой труд», — заключила Наталья Абросимова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.