В Сергиевом Посаде прошли учения по отработке запуска БПЛА для тушения возгораний

Замруководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Дмитрий Булыгин принял участие в отработке запуска беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и тушения возгораний. Учения проводили спасатели «Мособлпожспас» на заброшенных зданиях в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Финальный день противопожарных учений завершился практическим испытанием: в одной из комнат заброшенного здания пожарные подожгли подготовленный специально для эксперимента старый диван. Задача дрона — доставить в квартиру баллон со средством пожаротушения, которое устранит очаг возгорания и остановит распространение огня.

«Мы достигли в целом удовлетворительного результата. Однако есть моменты, требующие доработки инструкторами. Мы провели реальный практический эксперимент, чтобы проверить технологию тушения пожара с использованием беспилотных летательных аппаратов и современных средств пожаротушения», — рассказал Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты МО.

В ходе учений также прошли испытания беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для доставки средств индивидуальной защиты органов дыхания и от высоких температур. Успешный результат учений позволит оперативно обеспечить спасателей респираторами, масками и защитными капюшонами во время спасательной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.

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