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В Комлесхозе рассказали о старте масштабной программы оздоровления лесов

В Орехово-Зуевском городском округе прошла выездная открытая трибуна «Реализация пилотного проекта по проведению лесовосстановительных рубок в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В заседании приняли участие депутаты Мособлдумы, представители Комитета лесного хозяйства МО, Департамента лесного хозяйства по ЦФО, министерств экологии, благоустройства, по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес», прокуратуры, Общественной палаты МО, органов местного самоуправления, а также жители.

«Сегодня лесные территории Подмосковья напоминают пациента, которого долго не лечили. Накопленные проблемы требуют комплексной терапии — от санитарных рубок до омоложения насаждений. Только так можно восстановить устойчивость лесов к пожарам, вредителям и климатическим аномалиям», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Почему Подмосковью нужна срочная «лесная перезагрузка»?

42% территории региона — леса, но 44% из них — средневозрастные и приспевающие, требующие ухода. 42% — спелые и перестойные насаждения, создающие риски пожаров, болезней и аварий (падение деревьев на ЛЭП после ледяных дождей).

С 2007 года не проводились рубки ухода и по возрасту, что привело к накоплению проблем.

«Рубки по возрасту — не прихоть, а необходимость. Перестойные леса — это бомба замедленного действия: они горят, болеют и разрушают экосистему. Пилот в Орехово-Зуево станет моделью для всего региона и совсем скоро жители смогут оценить проделанную работу», — пояснил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

Программа «Здоровый и чистый лес»: ключевые цифры

130 тыс. га — общий объём работ за 3 года.

6 тыс. га в 2025 году — санитарные мероприятия (в 2 раза больше, чем сейчас).

500 га — пилотный проект рубок ухода в 2025 (первые с 2007 года!).

10 тыс. га в 2026 году — старт рубок по возрасту (омоложение лесов).

100 тыс. га к 2027 году — площади интенсивного лесного хозяйства.

Важно: что будет после рубок

Закон гарантирует:

Обязательное лесовосстановление — ни один гектар не останется без контроля.

Искусственные посадки после сплошных рубок (сеянцы сосны, ели, дуба).

Естественное восстановление при выборочных рубках (природа сделает свое дело).

Запрет на строительство — вырубки остаются лесными землями.

Что это даст?

Снижение пожароопасности (меньше сухостоя).

Устойчивость к вредителям (короеду, грибковым инфекциям).

Новые рабочие места в лесхозах и питомниках.

Прозрачность — все этапы будут открыты для общественного контроля.

Подмосковье делает ставку на умное лесопользование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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