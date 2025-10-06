Завершился муниципальный этап состязаний по настольной игре «Мое Подмосковье»

Команды активистов «Движения Первых» из городского округа Кашира, прошедшие отбор в своих первичных отделениях, на базе Каширского молодежного центра сразились за первое место на муниципальном уровне. Победа в этом этапе дает право представить наш округ на областном этапе чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Игра «Мое Подмосковье» — это увлекательное и развивающее занятие, созданное Московской областной Думой. Участники отвечают на вопросы о истории, культуре, природе и экономике Подмосковья. Игровое поле охватывает все муниципалитеты, восемь наукоградов и более 6,5 тыс. достопримечательностей и объектов культурного наследия. Маршрут, проложенный игроками, помогает раскрывать интересные факты о регионе, даже для тех, кто проживает в Подмосковье с ранних лет.

Организаторы обеспечили честное проведение игры и разрешение спорных ситуаций при помощи компетентного жюри: Ангелины Фетисовой — председателя местного отделения Движения Первых и депутата Совета округа Кашира, Светланы Кузнецовой — специалиста отделения Движения, а также Нины Моргуновой — директора Каширского молодежного центра.

В муниципальном турнире участвовали семь команд и по итогам соревнования призовые места распределились так:

Бронзовые медали — команда школы № 2;

Серебро — команда Тарасковской школы;

Золото — команда Барабановской школы. Именно она представит наш округ на региональном этапе, который состоится 7 октября.

Юные участники продемонстрировали глубокие знания о родном крае и достойно представили свои учебные заведения. Мы гордимся ими и поздравляем с успешным выступлением.

Желаем победителям дальнейших успехов на региональном этапе!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.