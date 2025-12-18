Завершился муниципальный этап фестиваля «Поющее Подмосковье» в Можайском округе

Мероприятие направлено на поддержку детского и юношеского вокального творчества, возрождение традиций хорового пения.

В фестивале приняли участие хоровые коллективы общеобразовательных учреждений Можайского округа. Выступления прошли в двух номинациях — «Классика» и «Эстрада» — и в нескольких возрастных категориях — от самых маленьких первоклассников, до более взрослых учеников 4-9 классов.

Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого вошли начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова, педагог учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Татьяна Моренкова, преподаватель «Детской музыкальной школы № 1» Елена Мицукова, преподаватель «Детской музыкальной школы № 1» Маргарита Мальчикова, настоятель Воскресенского храма с. Борисово, священник Сергий Латышев.

По итогам фестиваля определены победители, которые представят Можайский округ на региональном этапе. Это: «Хор первых классов» (Школы № 1 г. Можайска, руководитель Андрей Бирюков), сводный хор «Голоса Гармонии» (Школы «Гармония» г. Можайска, руководитель Наталья Ишкова), младший хор «Веселые нотки» (Школы «Лидер», руководитель Ирина Каверина), вокально-хоровой ансамбль «Мозаика» (Школы «Лидер», руководитель Алевтина Бычкова), вокально-хоровой ансамбль «Созвездие» (Школы «Созвездие Вента», руководитель Надежда Игнатова).

Фестиваль стал значимым событием в культурной жизни округа, способствующим развитию детского творчества и популяризации хорового искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.