Завершилась обучающая программа VII Всероссийского форума «Профессионалы.РФ»

Интенсивная образовательная программа Форума включала в себя семинары и практические занятия в сфере реализации государственной национальной политики, лекции и тренинги на командное взаимодействие.

Открывая Форум, помощник руководителя ФАДН России Андрей Киселев зачитал приветственное слово руководителя ФАДН России Игоря Баринова.

«В этом году форум „ Профессионалы.РФ» проходит уже в седьмой раз, объединяя представителей органов государственной власти и местного самоуправления из всех субъектов Российской Федерации, и общественных организаций, задействованных в реализации государственной национальной политики. За годы своей работы форум стал востребованной профессиональной площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и выработки эффективных решений в сфере межнациональных отношений», — приводятся слова Баринова.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.