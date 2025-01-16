Завершено расследование дела экс-депутата Четверикова о растрате

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении экс-депутата и владельца ряда агропромышленных предприятий Александра Четверикова. Его обвиняют в растрате и мошенничестве, сообщается на сайте СК РФ.

По версии правоохранителей, экс-депутат в 2009–2013 годах владел контрольным пакетом акций ОАО «Чувашский бройлер». Он давал указания директору предприятия Вадиму Николаеву о заключении договоров заведомо невозвратных займов с подставными юрлицами, а также о перечислении денег им.

В результате Четвериков и Николаев растратили более 101 млн рублей. Тажке экс-депутат, будучи членом совета директоров АО Логистическая компания «Зерно Сибири», вместе с соучастниками похитил в 2019 году у данного предприятия более 54 млн рублей.

В 2021 году Четвериков уехал из России и поселился в Бельгии. Его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Уголовное дело в отношении него передадут в суд.

Ранее замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин был арестован. Его подозревают в растрате.