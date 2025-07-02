Завершен ремонт Центральной городской библиотеки в Дзержинском

сегодня в 15:28

Завершен второй этап ремонтных работ в Центральной городской библиотеке на ул. Томилинская города Дзержинский городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На средства, выделенные из муниципального бюджета, обновили входную группу, холлы первого и второго этажа, зал детского абонемента и читальный зал.

«В здании библиотеки были выровнены и покрашены стены, заменены светильники, электрика, установлены новые розетки. В помещениях появились современные радиаторы отопления, в читальном зале и в детском абонементе положили плиточное покрытие вместо старого ковролина», — отметила и. о. директора Центральной библиотечной системы Дзержинского городского округа Люберцы Анастасия Санеева.

Она добавила, что в рамках первого этапа ремонтных работ, которые были проведены в прошлом году, в библиотеке обновили медиатеку, зал взрослого абонемента, сантехнические комнаты.

В настоящее время библиотечный фонд ЦБС Дзержинского насчитывает более 45 000 книг, учреждение обслуживает свыше 12 000 читателей. Ежедневно библиотеку посещают свыше ста человек.

Через неделю в обновленной библиотеке на улице Томилинская начнет работу летний лагерь дневного пребывания детей.

Также в июле текущего года завершится ремонт библиотеки — общественного центра им. Ярослава Смелякова в Дзержинском городского округа Люберцы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.