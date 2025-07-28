Завершаются ремонтные работы спортзала на Гидроузле в Можайском округе

Работы близки к завершению: обновлены раздевалки, судейская комната и душевые. В ближайшее время объект начнёт принимать спортсменов.

«Для нас важно развивать спортивную инфраструктуру во всех населенных пунктах. Люди должны иметь возможность тренироваться, участвовать в соревнованиях и вести здоровый образ жизни», — подчеркнул глава муниципалитета.

После открытия стадиона планируются не только тренировки местных футбольных команд, но и матчи Первенства Московской области и Чемпионата Лиги А. Теперь у спортсменов Можайского округа появится современная площадка для побед.

Отметим, что на данный момент в Можайском округе также проводится капитальный ремонт стадиона «Спартак». Он будет полностью перестроен по современным стандартам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.