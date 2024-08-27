Завершается ремонт Голицынской школы в Одинцовском округе

«Заканчиваем благоустройство, завозим спортивный инвентарь, делаем сборку трибун. Искусственная трава уже на объекте, скоро будем её выкладывать», — сообщил руководитель проекта Герман Поповицкий.

Управление образования завозит мебель, а учителя обживают свои новые кабинеты. Внутренняя отделка полностью завершена, строители проводят уборку.

За время ремонта школа капитально отремонтирована — от утепления фасадов и внутренней перепланировки до строительства нового спортивного ядра и благоустройства прилегающей территории. Школьный двор будет под наблюдением системы «Безопасный регион», а вода, поступающая в пищеблок, будет подвергаться дополнительной очистке. Уже в этом учебном году обновлённая школа примет учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.