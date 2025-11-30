Завершается работа по подготовке катков в Истре и Дедовске

В городских округах Истра и Дедовск готовят к открытию современных катков, оснащенных технологией искусственного охлаждения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В парке «Фабричный» и у МЦ «Мир» идут финальные работы по созданию ледовых площадок. Специалисты заливают финишный слой льда с помощью ледозаливочной машины, одновременно устанавливая праздничное оформление с символикой губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В утепленных павильонах проката монтируют стойки для коньков и специальные опоры-ходунки для детей. Все площадки будут оснащены яркими баннерами и подготовлены для комфортного отдыха. Торжественное открытие запланировано на первый день зимы.

Торжественный старт работы обоих катков запланирован на 1 декабря текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.