Застройщик DOGMA построит новый жилой комплекс в Ленинградской области

Федеральныйзастройщик DOGMA, который возводит в Подмосковье два жилых комплекса —« Публицист » в Пушкино и «ЭВО» в Реутове, начинает подготовку к строительствунового проекта в Ленинградской области, передает пресс-служба компании.

На площадке квартала «Догма Юкки» во Всеволожском районе стартовали подготовительные работы: установлены четыре башенных крана, обустроены временные дороги, завершается подведение коммуникаций.

«Догма Юкки» — первый проект федеральной компании DOGMA в Ленинградской области. Ранее застройщик анонсировал обновление архитектурно-планировочной концепции проекта, общая площадь которого была расширена с 7,3 до почти 43 гектаров. Увеличение площади позволило сформировать на территории сбалансированную многофункциональную среду с жилой застройкой и социальной инфраструктурой. Ее ядром станет общеобразовательный комплекс, в который войдет школа на 1200 мест со спортивным блоком и бассейном, а также два детских сада на 150 и 350 мест.

DOGMA — федеральный девелопер, основанный в 2012 году. Компания работает на рынке 14 лет, возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость и входит в тройку крупнейших застройщиков России по объему текущего строительства, по данным ДОМ.РФ и ЕРЗ. Портфель компании включает более 2 млн кв. м уже построенного жилья и 3,1 млн проектируемой недвижимости. В настоящий момент девелопер возводит 12 масштабных проектов в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске.

В Подмосковье DOGMA строит сразу в двух городах. В Пушкино — жилой комплекс «Публицист» рядом с лесным массивом: 18 корпусов в четырех очередях, ФОК, две школы, пять детских садов, поликлиника и коммерческая инфраструктура. Также застройщик благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть и запустит два муниципальных маршрута до станции «Пушкино». В Реутове строится квартал «ЭВО»: в первой очереди — пять домов на 1 509 квартир, детский сад на 180 мест и школа на 750 мест.