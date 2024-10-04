Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Косаткам удалось выйти в открытое море», — говорится в сообщении.

Группа, состоящая из четырех косаток, застряла рядом с населенным пунктом Устьевое Соболевского района на Камчатке. Дно было с илом, и катерам МЧС РФ было сложно доехать до млекопитающих. Поэтому спасатели поливали их водой и ждали прилива.

Ближе к полуночи в среду косатки смогли начать плыть по направлению к открытому морю самостоятельно. Однако они прошли всего два километра и снова застряли.