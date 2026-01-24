Застрял в желудке: жительница Уфы проглотила AirPods, перепутав его с таблетками

Психолог Мария, убрав беспроводные наушники в карман, где уже лежала горсть таблеток. Когда пришло время принимать лекарства, она машинально проглотила один из наушников. В тот момент Мария испытала неприятные ощущения, но списала это на то, что одна из таблеток была слишком большой. Затем, когда Мария полезла в карман за наушниками, одного из них не оказалось.

Девушка пришла в больницу, где ей сделали рентген. Выяснилось, что наушник находится внутри девушки. Однако врачи не стали его извлекать, так как это могло бы привести к травмам или ухудшению ситуации. Машу отпустили домой, порекомендовав ждать, пока наушник выйдет естественным путем.

На вопрос о том, работает ли наушник при включенной музыку, пациентка ответила утвердительно, но отметила, что звука не слышно. К настоящему моменту Мария избавилась от наушника и стала внимательнее, когда пьет таблетки.

