Заслуженный строитель РФ Овеян: усилия и мастерство строителей радуют людей

Заслуженный строитель России, руководитель «Тюменьтел» и президент Союза армян Тюмени Абрам Овеян поздравил коллектив организации и всех россиян с Днем строителя, сообщает smi2 .

«Профессия строителя — одна из самых созидательных и мирных профессий на земле. Это общеизвестно. Мы в буквальном смысле слова строим наше будущее, делая жизнь людей комфортнее и красивее», — отметил Овеян в своем поздравлении.

Он подчеркнул, что важнейший результат работы строителей — развитие инфраструктуры. В России сейчас активно строится жилая недвижимость, дороги и мосты. Все эти работы дают кумулятивный эффект, способствуя экономическому росту РФ. Отечественные стройкомпании внедряют современные технологии и материалы, что толкает вперед развитие науки, смежных производственных отраслей.

По словам главы «Тюменьтела», строители способствуют сохранению исторического наследия, они проводят сложнейшие работы по реставрации и сохранению исторических зданий. Кроме того, они возводят сложнейшие объекты для нефтегазовой и энергетической отраслей, укрепляя экономический суверенитет страны.

«Усилия и мастерство строителей радуют глаз людей и наполняют их сердца гордостью. Дорогие коллеги, спасибо Вам за преданность делу, за трудолюбие и профессионализм. Пусть каждый новый проект будет успешным, принося не только прибыль, но также и радость, и удовлетворение от проделанной работы», — написал Овеян.

Он пожелал строителям здоровья, счастья и новых творческих свершений, достатка.