Заслуженный машиностроитель РСФСР Владимир Овчар отмечает день рождения
Заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный гражданин города Подольска Овчар Владимир Герасимович отмечает день рождения. Ему исполняется 84 года.
Владимир Герасимович родился 22 декабря 1940 г. в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. Заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия города Подольска. Прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1998 г. — председатель Совета директоров промышленных предприятий города Подольска.
Образование и трудовая деятельность
Окончил Томский политехнический институт по специальности «Промышленная теплоэнергетика» в 1963 г. Более сорока лет работал в Московской области, в том числе свыше 20 лет на одном предприятии. Трудовую деятельность начал в 1963 г. мастером на секретном заводе (п/я 64) в городе Омске.
С 1965 по 1978 гг. работал на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем — начальником цеха. С 1978 по 1982 гг. — главный инженер Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1982 по 1987 гг. — главный инженер Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем его генеральный директор.
В 1988 г. назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. С 1989 по 1992 гг. — директор Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1992 по 1997 гг. — генеральный директор ОАО «Подольский машиностроительный завод», затем — ОАО «Подольский машиностроительный завод». Член КПСС с 1965 г. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом подольского городского комитета КПСС.
Награды
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии Совета министров СССР.
Заслуженный машиностроитель РСФСР. Почетный гражданин города Подольска. Постановлением Губернатора Московской области от 30.09.1999 г. № 343-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».