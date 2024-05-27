Заслуженную артистку Искандер приговорили к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер проведет 6,5 лет в колонии. Приговор вынесен актрисе за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает Baza .

Как утверждает следствие, Искандер и ее знакомый из Пензы договорились о создании интернет-магазина, где должны были продаваться запрещенные вещества, в начале 2023 года.

Актриса начала с закупки большой партии мефедрона в 2,6 кг. Она взяла ее из тайника и отмерила партию поменьше, передав знакомому для перевозки в Пензу. Оставшуюся часть наркотиков Искандер оставила себе на хранение.

Правоохранители задержали актрису в августе 2023 года. У нее нашли кокаин, амфетамин и два свертка с мефедроном массой в 1966 граммов при обыске.

Рамиля Искандер прославилась благодаря роли жены Ивана Грозного в фильме «Царь» Павла Лунгина. Также она озвучивала многих зарубежных актрис: Милу Кунис, Марион Котийяр и Скарлетт Йохансон в фильме «Вики Кристина Барселона».

Ранее стало известно, что супруги из Нижегородской области выращивали коноплю у себя в квартире. По данному факту возбуждено уголовное дело.