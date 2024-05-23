Муж с женой выращивали коноплю в гроубоксах в нижегородской квартире

Муж с женой из нижегородской деревни задержаны за выращивание марихуаны

Двое жителей деревни Афонино (Нижегородская область) задержаны за выращивание конопли в своей квартире. Подозреваемые — муж и жена, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В жилище задержанных стражи порядка обнаружили пару гроубоксов, в которых выращивались наркорастения, а также удобрения и ведра. Предполагаемый гровер, которым назвался мужчина, также наладил на месте систему вентиляции.

В квартире находились 122 грамма конопли. На кухонном столе супругов силовики также нашли прибор для курения, в котором были остатки растительного вещества.

По словам 41-летнего хозяина квартиры, он выращивал наркотик для личного употребления. Тем не менее его 31-летняя супруга также проходит подозреваемой и уже допрошена.

По данному факту возбуждено уголовное дело.